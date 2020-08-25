Житель Башкирии скончался в больнице после страшной аварии, которая произошла в Учалинском районе

Житель Башкирии, попавший в серьезное ДТП 30 июля этого года, скончался от тяжелых травм на больничной койке.
Как рассказали в ГИБДД РБ, авария произошла в восьмом часу утра 30 июля в Учалинском районе на 3 км автодороги Рысаево-Калканово. 60-летний местный житель за рулём «Opel Astra», по предварительным данным, не справился с рулевым управлением и, слетев с дороги, опрокинулся.
В результате ДТП водитель был госпитализирован в больницу, где накануне скончался. Известно, что погибший был лишен водительского удостоверения.