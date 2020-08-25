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Житель Башкирии скончался в больнице после страшной аварии, которая произошла в Учалинском районе

Житель Башкирии скончался в больнице после страшной аварии, которая произошла в Учалинском районе

Учалинский район | 25 авг 2020 | 09:39

Житель Башкирии, попавший в серьезное ДТП 30 июля этого года, скончался от тяжелых травм на больничной койке.



Как рассказали в ГИБДД РБ, авария произошла в восьмом часу утра 30 июля в Учалинском районе на 3 км автодороги Рысаево-Калканово. 60-летний местный житель за рулём «Opel Astra», по предварительным данным, не справился с рулевым управлением и, слетев с дороги, опрокинулся.

В результате ДТП водитель был госпитализирован в больницу, где накануне скончался. Известно, что погибший был лишен водительского удостоверения.

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Добавим, всего 24 августа на дорогах Башкирии зарегистрировано 12 автомобильных аварий, в которых 1 человек погиб и 12 получили травмы.
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Источник: gtrk.tv
Фото: ГИБДД РБ

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