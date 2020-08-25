В Уфе с могилы ветерана Великой Отечественной войны неизвестные украли гранитные плиты

Уфа | 25 авг 2020 | 10:17

В Уфе неизвестные разломали плиту ветерана Великой Отечественной войны и похитили гранит. Об этом рассказала его внучка Юлия Музыка журналистам портала «Медиакорсеть». Кроме того, по словам женщины, гранит был похищен еще с соседней могилы.







Юлия обратилась в правоохранительные органы. Полицейский завели уголовное дело по статье за надругательство над телами умерших и местами их захоронения. Статья предусматривает наказание в виде штрафа до 40 тысяч рублей. Правда, Юлии сказали, что найти преступников будет не так-то просто.

— Мы выезжали на место происшествия. Там все зафиксировали. Сказали, что будут заниматься, но вероятность равна нулю. Деду исполнилось бы 94 года. Насколько это все неприятно, — рассказала Юлия журналистам.

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