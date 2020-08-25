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Авария в Уфе: столкнулись легковушка и пассажирский автобус, есть пострадавшие

Авария в Уфе: столкнулись легковушка и пассажирский автобус, есть пострадавшие

| 25 авг 2020 | 10:27

Сегодня, 25 августа, в десятом часу утра в Уфе произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля.

По данным Госавтоинспекции, на Шакшинской дороге столкнулись автобус «ПАЗ» и «Hyundai Elantra». По предварительной информации, четыре пассажира автобуса обратились за медицинской помощью.

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На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства и подробности ДТП уточняются. «Вести» следят за развитием событий.
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Источник: gtrk.tv
Фото: ГИБДД РБ

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