В Нуримановском районе пастухи нашли снаряд времен Гражданской войны

Накануне жители Нуримановского района обнаружили в поле массивный металлический предмет. О своей находке они сообщили в Управление Росгвардии РБ. По словам местных, он похож на военный снаряд.
— Два пастуха нашли его в поле. Один из них решил сделать из него молот и отвез на пасеку. Мужчина хотел приспособить предмет в хозяйстве. Однако работающий там пасечник объяснил, что это похоже на боеприпас и он может быть опасен, — сообщил местный житель.
На место находки выехала группа разминирования ОМОН. Специалисты установили, что предмет диаметром 76 миллиметров – снаряд времен Гражданской войны.
— Металлическая поверхность боеприпаса успела частично разрушиться. Однако для безопасности взрывотехники вывезли снаряд на нежилую местность, где его и уничтожили, — объяснили в пресс-службе Росгвардии по РБ.