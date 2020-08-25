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В Нуримановском районе пастухи нашли снаряд времен Гражданской войны

В Нуримановском районе пастухи нашли снаряд времен Гражданской войны

Нуримановский район | 25 авг 2020 | 11:18

Накануне жители Нуримановского района обнаружили в поле массивный металлический предмет. О своей находке они сообщили в Управление Росгвардии РБ. По словам местных, он похож на военный снаряд.

— Два пастуха нашли его в поле. Один из них решил сделать из него молот и отвез на пасеку. Мужчина хотел приспособить предмет в хозяйстве. Однако работающий там пасечник объяснил, что это похоже на боеприпас и он может быть опасен, — сообщил местный житель.



На место находки выехала группа разминирования ОМОН. Специалисты установили, что предмет диаметром 76 миллиметров – снаряд времен Гражданской войны.

— Металлическая поверхность боеприпаса успела частично разрушиться. Однако для безопасности взрывотехники вывезли снаряд на нежилую местность, где его и уничтожили, — объяснили в пресс-службе Росгвардии по РБ.
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Источник: proural.info
Фото: пресс-служба Росгвардии РБ

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