В Нуримановском районе пастухи нашли снаряд времен Гражданской войны

Нуримановский район | 25 авг 2020 | 11:18

Накануне жители Нуримановского района обнаружили в поле массивный металлический предмет. О своей находке они сообщили в Управление Росгвардии РБ. По словам местных, он похож на военный снаряд.



— Два пастуха нашли его в поле. Один из них решил сделать из него молот и отвез на пасеку. Мужчина хотел приспособить предмет в хозяйстве. Однако работающий там пасечник объяснил, что это похоже на боеприпас и он может быть опасен, — сообщил местный житель.







На место находки выехала группа разминирования ОМОН. Специалисты установили, что предмет диаметром 76 миллиметров – снаряд времен Гражданской войны.

— Металлическая поверхность боеприпаса успела частично разрушиться. Однако для безопасности взрывотехники вывезли снаряд на нежилую местность, где его и уничтожили, — объяснили в пресс-службе Росгвардии по РБ.

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Фото: пресс-служба Росгвардии РБ

Ранее подобный случай произошел в Иглинском районе. Местный житель обнаружил в своем саду артиллерийский снаряд. Группа ОМОН вывезла боеприпас в безопасное время и ликвидировала.