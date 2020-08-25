Авария в Мелеузовском районе: опрокинулся Hyundai Solaris, двое пассажиров получили травмы

Сегодня утром на автодороге Мелеуз — Нугуш около деревни Басурмановка Мелеузовского района произошло ДТП. Водитель Hyundai Solaris, не справившись с управлением, совершил съезд в кювет. В результате произошло опрокидывание транспортного средства.
На место происшествия выезжали спасатели Аварийно-спасательной службы Государственного комитета РБ по чрезвычайным ситуациям, пожарные МЧС России, медики и полиция.
Двое пассажиров получили травмы различной степени тяжести, сообщили в пресс-службе Госкомитета по ЧС. Обстоятельства ДТП выясняют сотрудники полиции.