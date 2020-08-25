Житель Белебея вывез знакомого за город и избил до смерти

Белебеевский район | 25 авг 2020 | 18:04

В Белебее 28-летнего местного жителя подозревают в убийстве 45-летнего мужчины. Об этом сообщает СК по РБ.







По версии следствия, трагедия случилась 21 августа: 28-летний молодой человек пришел в гости к своей знакомой. Вместо девушки дверь открыл ее сожитель, ранее знакомый подозреваемому. Между мужчинами произошел конфликт, и гость начал избивать своего оппонента. После этого он поместил мужчину в багажник своей машины и вывез за город в поле, где продолжил наносить удары. Затем молодой человек уехал, а потерпевший скончался от полученных увечий.

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На следующий день жители соседнего села Сиушка обнаружили тело погибшего и сообщили в полицию. Подозреваемый был задержан и сознался в случившемся, а также написал явку с повинной.На данный момент ведется следствие, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.



