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В Уфе мужчина, во время застолья, напал с ножом на собственную жену и бросил умирать

В Уфе мужчина, во время застолья, напал с ножом на собственную жену и бросил умирать

Уфа | 25 авг 2020 | 18:09

20 августа в Уфе была обнаружена страшная находка. В одной из квартир многоэтажного дома был найден окровавленный труп женщины. Подробности инцидента рассказали корреспонденты «КП-Уфа».



В квартире совершенно случайно обнаружили труп женщины. Вокруг тела были разбросаны пустыне бутылки из-под алкоголя, а также лежал окровавленный нож. Полиция быстро нашла подозреваемого в зверском преступлении.

Им оказался 50-летний супруг убитой. Мужчина работает оператором на местном производстве. Обвиняемый быстро признался, что во время распития спиртных напитков напал на жену с ножом. Он ударил несчастную в сердце и печень и бросил умирать.

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Источник: bash.news

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