В Крыму нашли пропавшую девушку из Башкирии
| 26 авг 2020 | 09:06
В Крыму нашли пропавшую 21 августа 16-летнюю школьницу из Башкирии. Как сообщают Вести.Ру, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.
Подростка искали нескольких дней – к поискам подключились сотрудники Следственного комитета, МВД и волонтеры.
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По предварительным данным, в отношении школьницы не было совершено никаких преступлений.
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Источник:
gtrk.tv
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