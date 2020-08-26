В Крыму нашли пропавшую девушку из Башкирии

| 26 авг 2020 | 09:06

В Крыму нашли пропавшую 21 августа 16-летнюю школьницу из Башкирии. Как сообщают Вести.Ру, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.



Подростка искали нескольких дней – к поискам подключились сотрудники Следственного комитета, МВД и волонтеры.



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