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В Крыму нашли пропавшую девушку из Башкирии

В Крыму нашли пропавшую девушку из Башкирии

| 26 авг 2020 | 09:06

В Крыму нашли пропавшую 21 августа 16-летнюю школьницу из Башкирии. Как сообщают Вести.Ру, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Подростка искали нескольких дней – к поискам подключились сотрудники Следственного комитета, МВД и волонтеры.

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Напомним, днем 21 августа девушка, отдыхавшая в городе Саки вместе с бабушкой, ушла из гостевого дома и не вернулась. После ее исчезновения было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

По предварительным данным, в отношении школьницы не было совершено никаких преступлений.
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Источник: gtrk.tv

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