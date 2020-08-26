Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Салавате 12-летнюю школьницу дважды изнасиловали на съемных квартирах

В Салавате 12-летнюю школьницу дважды изнасиловали на съемных квартирах

В Салавате 12-летнюю школьницу дважды изнасиловали на съемных квартирах

Салават | 26 авг 2020 | 09:13

В башкирском городе Салавате 12-летнюю школьницу дважды изнасиловали на съемных квартирах. Второй факт удалось установить уже в рамках возбужденного уголовного дела.



Как рассказал собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах, история началась еще зимой текущего года. Тогда в дежурную часть полиции поступил рапорт инспектора по делам несовершеннолетних о том, что 26 ноября на съемной квартире 18-летний молодой человек изнасиловал пятиклассницу. Подозреваемый был доставлен в Следственный комитет, там он дал признательные показания. В отношении него правоохранители возбудили уголовное дело.

В Салавате пьяная компания, ради веселья, протаранила иномарку

Читайте также:

В Салавате пьяная компания, ради веселья, протаранила иномарку
21 августа расследование получило продолжение. Следователи выяснили, что школьница в тот же ноябрь стала жертвой еще одного изнасилования – уже на другой съемной квартире. Подозреваемым на этот раз оказался 20-летний парень с богатой судебной историей. В 2017-2018 годах он привлекался к уголовной ответственности по трем статьям: кража, нарушение неприкосновенности жилища и изнасилование. На допросе новый фигурант уголовного дела дал признательные показания. Его оставили под стражей.
Читать дальше...

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.ufa.kp.ru

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: