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В Уфе подростки угнали автомобиль и устроили погоню с ДПС | видео

В Уфе подростки угнали автомобиль и устроили погоню с ДПС | видео

Уфа | 26 авг 2020 | 10:17

Настоящую погоню с участием экипажей ДПС спровоцировали молодые жители Уфы. Задержанные по горячим следам подростки признались, что угнали автомобиль, чтобы покататься по городу.

О пропаже своих “Жигулей” в полицию заявил 73-летний пенсионер. Машина стояла возле дома накануне, утром ее не оказалось на месте.



На улице Вологодской внимание патруля привлек отечественный автомобиль, к котором находилось четверо человек. На требования остановиться водитель не реагировал. После непродолжительной погони “обложенные” несколькими экипажами ДПС лихачи вынуждены были остановиться.

Задержанными оказались ранее неоднократно судимые молодые люди. Одному из ребят 16, остальным по 17 лет. Хулиганы признались, что хотели покататься по городу. Теперь за “покатушки” злоумышленникам грозит реальный срок.

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“По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», прокомментировали в пресс-службе МВД РФ по РБ.
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Источник: gtrk.tv
Фото: скриншот видео

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