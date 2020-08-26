В Уфе мужчина жестоко убил свою сожительницу

Уфа | 26 авг 2020 | 18:23

В Уфе 37-летний местный житель обвиняется в убийстве своей 31-летней сожительницы. Об этом сообщает Следственный комитет Башкирии.



Уточняется, что происшествие случилось вечером 25 августа. Подозреваемый вместе с возлюбленной находился в квартире своего отца. Между ними возник конфликт на почве ревности. Мужчина в состоянии алкогольного обвинения схватился за нож и нанес удар в грудь потерпевшей. Девушка скончалась на месте. В полицию заявил отец подозреваемого. На допросе мужчина сознался в содеянном.



Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

На данный момент решается вопрос о заключении его под стражу.