Авария в Уфе: столкнувшись с легковым авто перевернулась машина скорой помощи, пострадал ребенок | видео

Сегодня, 26 августа, в Уфе произошла авария с участием машины скорой помощи и легкового автомобиля. Как сообщили в столичном отделе ГИБДД, при столкновении пострадал годовалый ребенок, который находился в карете скорой.
ДТП случилось около 18:30 часов в Черниковке на перекрестке улиц Невского и Первомайской. За рулем «Газели» скорой помощи находился 37-летний мужчина. Медработники везли ребенка в 17 детскую больницу с проблесковыми маячками. Легковым автомобилем «Джили МК Кросс» управлял 32-летний уфимец. Годовалого пассажира, пострадавшего в аварии, доставили в медучреждение.