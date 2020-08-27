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Житель Октябрьского пытался угнать автомобиль, чтобы перевезти мешки с картофелем

Житель Октябрьского пытался угнать автомобиль, чтобы перевезти мешки с картофелем

Октябрьский | 27 авг 2020 | 10:54

Накануне в Октябрьском произошел курьезный случай - мужчина пытался угнать машину, чтобы съездить за картошкой. Злоумышленника задержали сотрудники Росгвардии.



Хозяйка автомобиля рассказала росгвардейцам о том, что неизвестный мужчина проник в салон её автомобиля и пытается угнать его. Заметив стражей порядка, злоумышленник заблокировал двери машины изнутри и попытался скрыться. Он проехал несколько метров, после чего был задержан.

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49-летний горе-угонщик рассказал, что он решил взять автомобиль на время для того, чтобы перевести из гаража мешки с картофелем. Оказалось, что ранее он уже имел проблемы с законом. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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Источник: bash.news
Фото: pixabay.com

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