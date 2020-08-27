Стали известны подробности исчезновения 16-летней девочки из Башкирии в Крыму

| 27 авг 2020 | 11:15

Волонтёры «Лиза Алерт Башкортостан» 25 августа объявили о завершении поисков 16-летней девочки. Подросток пропала в Крыму, где отдыхала с бабушкой. Издание «КП-Уфа» рассказало подробности исчезновения беглянки.







Ещё 21 августа девочка ушла из гостевого домика в селе Саки, где отдыхала с бабушкой. Родственница сразу забила тревогу, обратилась в полицию и к волонтерам поисково-спасательного отряда. Пять дней более 100 человек искали подростка, а следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «убийство».



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Однако бдительные добровольцы нашли девочку в Ялте. Оказывается, горе Джульетта убежала с молодым человеком. Пока бабушка места себе не находила из-за переживаний, девочка проводила время с парнем. К счастью, ситуация разрешилась благополучно.