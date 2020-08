В Салавате внедорожник сбил 10-летнего мальчика

View this post on Instagram

В это же время в г.Салават на бульваре Космонавтов 37-летний местный житель за рулём "Toyota Land Cruiser" совершил наезд на 10-летнего мальчика, выбежавшего на проезжую часть в неустановленном месте. В результате аварии школьник получил травмы. ___ #гибддрб #гибдд_рб #гибддреспубликибашкортостан #гибддрб_дтп