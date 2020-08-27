В Салавате внедорожник сбил 10-летнего мальчика
Салават | 27 авг 2020 | 16:37
В Салавате произошло ДТП с участием ребёнка. 10-летний мальчик попал под колёса внедорожника. Инцидент удалось зафиксировать видеорегистратору.
Известно, что авария произошла на бульваре Космонавтов. 37-летний мужчина за рулём «Тайота Ланд Крузер» наехал на мальчика. Ребёнок внезапно выбежал на дорогу из-за припаркованных машин.
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В это же время в г.Салават на бульваре Космонавтов 37-летний местный житель за рулём "Toyota Land Cruiser" совершил наезд на 10-летнего мальчика, выбежавшего на проезжую часть в неустановленном месте. В результате аварии школьник получил травмы. ___ #гибддрб #гибдд_рб #гибддреспубликибашкортостан #гибддрб_дтп
Источник:
bash.news
Фото: скрин видео
Видео: gibdd_rb | instagram.com
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