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В Салавате внедорожник сбил 10-летнего мальчика

В Салавате внедорожник сбил 10-летнего мальчика

Салават | 27 авг 2020 | 16:37

В Салавате произошло ДТП с участием ребёнка. 10-летний мальчик попал под колёса внедорожника. Инцидент удалось зафиксировать видеорегистратору.



Известно, что авария произошла на бульваре Космонавтов. 37-летний мужчина за рулём «Тайота Ланд Крузер» наехал на мальчика. Ребёнок внезапно выбежал на дорогу из-за припаркованных машин.

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Мальчишка получил травмы. Ему потребовался осмотр врачей. В деталях происшествия разбирались сотрудники городского ГИБДД.
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Источник: bash.news
Фото: скрин видео
Видео: gibdd_rb | instagram.com

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