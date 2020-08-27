В Башкирии осудят замначальника пожарной службы МЧС за взятку на сумму более 1,8 млн рублей

| 27 авг 2020 | 16:53

Следком Башкирии обвинил во взяточничестве замначальника Управления федеральной пожарной службы МЧС России по РБ. В Управлении экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РБ выяснили, что в 2015-2016 годы экс-замначальника занимался выдачей соцвыплат для сотрудников пожарной службы. За это время он успел взять с четырех подчиненных взятки на 1,8 миллиона рублей. Мужчина обещал выдавать матпомощь на дорогое лечение и лекарства, даже при отсутствии заболеваний. Кроме того, он брал взятки за покровительство. Обвиняемый обещал быть снисходительным и закрывать глаза на ошибки в работе. Полученные деньги он тратил на личные нужды.







На данный момент суд заключил 40-летнего мужчину под стражу. Следователи устанавливают обстоятельства преступления. Они общаются с коллегами обвиняемого и изучают отчеты бухгалтерии.

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