"Получилось наоборот": глава администрации Нефтекамска Ратмир Мавлиев прокомментировал поступок рыбаков

Нефтекамск | 27 авг 2020 | 17:15

26 августа в озеро Светлое, расположенное в центре Нефтекамска, завезли новых обитателей. Радостной новостью поделился в социальных сетях глава администрации города Ратмир Мавлиев. Рыбок выпустили в водоем специально, для улучшения экологического состояния. Теперь в озере обитают белые амуры, золотые караси, толстолобики.





— Пробный запуск прошел при содействии Кармановского Рыбхоза. Весной уже планируем полноценное зарыбление, поэтому прошу вас воздержаться от рыбалки в ближайший год, — написал Ратмир Мавлиев.

— Попросил воздержаться, получилось наоборот, — прокомментировал Ратмир Мавлиев.

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Фото: соцсети

В социальных сетях местные жители благодарили мэра и восхищались красотой рыбок. Однако уже сегодня, 27 августа, возле озера были замечены граждане с удочками. Отложить свое хобби до следующего года не смогли сразу несколько мужчин, только что завезенные рыбки вновь оказались под угрозой уничтожения. Фотографии рыбаков также попали в социальные сети, выложил их на своей странице в Instagram и глава администрации.