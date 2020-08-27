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В Миякинском районе в погребе было обнаружено тело мужчины

В Миякинском районе в погребе было обнаружено тело мужчины

Миякинский район | 27 авг 2020 | 18:46

В Миякинском районе 25 августа текущего года в погребе жилого дома было обнаружено тело 59-летнего мужчины. Об этом сообщает СК по РБ.



В убийстве обвиняют 53-летнюю супругу погибшего. По версии следствия, 24 августа между ними произошла ссора на фоне быта. Женщина схватилась за нож и нанесла своему мужу один удар в грудь. Мужчина скончался на месте. После этого подозреваемая спрятала бездыханное тело в погребе их дома, однако на следующий день рассказала о произошедшем своему сыну, который обратился в полицию. Назначен комплекс экспертных исследований.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: Следственный комитет РБ

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