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В Стерлитамакском районе пожилой женщине подкинули мешок с останками человека

В Стерлитамакском районе пожилой женщине подкинули мешок с останками человека

Стерлитамакский район | 28 авг 2020 | 09:34

Накануне в садах под Стерлитамаком пенсионерке подбросили мешок, в котором находились останки человека. Пожилая женщина обнаружила его у забора своего дома. Подробности сообщили корреспонденты издания КП-Уфа.



Вопиющий случай произошел в понедельник, 24 августа. В сумке лежали кости бедер, ног, рук и череп. Прибывшие на место происшествия следовали установили, что давность останков составляет более года.

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Источник: bash.news

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