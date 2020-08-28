В Абзелиловском районе злоумышленник обокрал и поджег мечеть

Абзелиловский район | 28 авг 2020 | 10:11

Накануне в Абзелиловском районе Башкирии произошел вопиющий случай - неизвестный обокрал и поджег мечеть. Об этом сообщает издание КП-Уфа.







Инцидент произошел поздней ночью в понедельник, 24 августа. Со слов главы сельсовета, в ходе тушения пожара сотрудники МЧС обнаружили вскрытый сейф для пожертвований.



Следователи установили, что за несколько часов до пожара неизвестный разбил окно и проник внутрь. Злоумышленник вскрыл ящик с деньгами и забрал оттуда 10 тысяч рублей. Для того, чтобы замести следы, он поджег мечеть и скрылся.

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Здание уцелело, однако огонь повредил входную дверь, электропроводку и натяжной потолок. Сейчас злоумышленника разыскивают правоохранители.