В Башкирии за неделю 8 человек потерялись в лесах

| 29 авг 2020 | 12:09

В Башкирии за неделю в лесах заблудились 8 человек. Все они вышли за грибами, так как именно сейчас начинается самый сезон сбора грибов. В Госкомитете РБ по ЧС рассказали, что все 8 потерявшихся грибников были найдены живыми.







На днях один из случаев произошел в селе Верхний Авзян Белорецкого района. Семья вышла в лес за грибами, договорившись встретиться через несколько часов на дороге в лесу. Но не все вернулись к назначенному времени. Женщина 64 лет потерялась в лесу. Пришлось вызывать спасателей, к поискам подключились родственники и местные жители. Женщину удалось найти на следующее утро, замершую и испуганную.

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Тех, кто отправляется в лес за грибами, представители Госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям просят быть внимательными и осторожными, не посещать незнакомые места и обязательно сообщать родным свой маршрут. Также с собой всегда должен быть телефон с полной зарядкой, еда, вода и необходимые лекарственные средства.