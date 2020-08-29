Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Башкирии за неделю 8 человек потерялись в лесах

В Башкирии за неделю 8 человек потерялись в лесах

В Башкирии за неделю 8 человек потерялись в лесах

| 29 авг 2020 | 12:09

В Башкирии за неделю в лесах заблудились 8 человек. Все они вышли за грибами, так как именно сейчас начинается самый сезон сбора грибов. В Госкомитете РБ по ЧС рассказали, что все 8 потерявшихся грибников были найдены живыми.



На днях один из случаев произошел в селе Верхний Авзян Белорецкого района. Семья вышла в лес за грибами, договорившись встретиться через несколько часов на дороге в лесу. Но не все вернулись к назначенному времени. Женщина 64 лет потерялась в лесу. Пришлось вызывать спасателей, к поискам подключились родственники и местные жители. Женщину удалось найти на следующее утро, замершую и испуганную.

В Учалинском районе грибника насмерть придавило деревом

Читайте также:

В Учалинском районе грибника насмерть придавило деревом
Тех, кто отправляется в лес за грибами, представители Госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям просят быть внимательными и осторожными, не посещать незнакомые места и обязательно сообщать родным свой маршрут. Также с собой всегда должен быть телефон с полной зарядкой, еда, вода и необходимые лекарственные средства.
Читать дальше...

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: bash.news

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: