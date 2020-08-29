Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Уфе молодой мужчина украл телефон у мальчика

В Уфе молодой мужчина украл телефон у мальчика

В Уфе молодой мужчина украл телефон у мальчика

Уфа | 29 авг 2020 | 12:23

В Уфе у 11-летнего мальчика на игровой площадке пропал сотовый телефон. Злоумышленника нашли быстро, но от украденного он уже успел избавиться.



Телефон стоимостью 6 тысяч рублей беспечный мальчик оставил на игровой площадке без присмотра. В это время здесь прогуливался 20-летний безработный уфимец. Заметив бесхозный предмет, мужчина забрал его и направился в ломбард. Полученные деньги уфимец потратил.

Сотрудники полиции нашли злоумышленника и доставили в отдел. Сейчас в отношении уфимца возбуждено уголовное дело.

В Уфе бывший зек избил мать своей сожительницы

Читайте также:

В Уфе бывший зек избил мать своей сожительницы
Пресс-служба МВД по Уфе:
Столичная полиция настоятельно рекомендует родителям несовершеннолетних провести с подростками разъяснительные беседы по поводу бережного отношения к своему имуществу, особенно телефонам и иным гаджетам. Также полицейские обращают внимание граждан на то, что найденные на улице чужие вещи нужно непременно вернуть владельцу или передать в органы внутренних дел. Присвоение найденных вами вещей может закончиться проблемами с законом.
Читать дальше...

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: bash.news

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: