В Уфе молодой мужчина украл телефон у мальчика

Уфа | 29 авг 2020 | 12:23

В Уфе у 11-летнего мальчика на игровой площадке пропал сотовый телефон. Злоумышленника нашли быстро, но от украденного он уже успел избавиться.







Телефон стоимостью 6 тысяч рублей беспечный мальчик оставил на игровой площадке без присмотра. В это время здесь прогуливался 20-летний безработный уфимец. Заметив бесхозный предмет, мужчина забрал его и направился в ломбард. Полученные деньги уфимец потратил.



Сотрудники полиции нашли злоумышленника и доставили в отдел. Сейчас в отношении уфимца возбуждено уголовное дело.

Столичная полиция настоятельно рекомендует родителям несовершеннолетних провести с подростками разъяснительные беседы по поводу бережного отношения к своему имуществу, особенно телефонам и иным гаджетам. Также полицейские обращают внимание граждан на то, что найденные на улице чужие вещи нужно непременно вернуть владельцу или передать в органы внутренних дел. Присвоение найденных вами вещей может закончиться проблемами с законом.



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