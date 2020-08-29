В Уфимском районе женщина едва не погибла в погребе

Уфа | 29 авг 2020 | 21:12

В Башкирии женщине понадобилась срочная медицинская помощь. Она надышалась вредными парами и едва не погибла в погребе.



Госкомитет Башкирии по чрезвычайным ситуациям сообщает, что сейчас люди активно занимаются подготовкой погребов к зимнему периоду, в которых, как правило, хранятся всевозможные заготовки: соленья, варенья. Но порой неосторожность может привести к неприятным и даже трагичным последствиям.







Пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС:

Так, к несчастным случаям, в том числе с летальным исходом, могут привести ядовитые газы, которые накапливаться при неправильном использовании владельцами погребов дезинфицирующих средств для обеззараживания от насекомых и грызунов. Хранение в погребах ЛВЖ, красок и других подобных веществ в негерметичной таре может иметь плачевные последствия для людей, спустившихся в данное помещение.

При появления первых признаков отравления следует вынести пострадавшего на свежий воздух, расстегнуть верхние пуговицы рубашки, ослабить брючной ремень, вызвать скорую помощь, дать понюхать нашатырный спирт. Если пострадавший без сознания, нужно немедленно провести закрытый массаж сердца вместе с искусственным дыханием. В любом случае необходимо позвонить на номер «112» и вызвать медиков.

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Один из несчастных случаев произошел накануне в Уфимском районе. Женщина 40 лет красила масляной краской полки в погребе, но, надышавшись вредными парами, потеряла сознание. К счастью, помощь женщине была оказана вовремя.