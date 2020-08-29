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Страшная авария в Кушнаренковском районе: водитель иномарки сбил человека, мужчина скончался

Страшная авария в Кушнаренковском районе: водитель иномарки сбил человека, мужчина скончался

Кушнаренковский район | 29 авг 2020 | 22:20

В Башкирии на трассе Уфа-Москва был сбит человек. Но травмы оказались несовместимы с жизнью, и мужчина погиб на месте.



Произошла трагедия в Кушнаренковском районе на 1305 км автодороги Москва-Уфа. По информации главного госавтоинспектора Башкирии Динара Гильмутдинова, по дороге двигался автомобиль «Форд Фокус», за рулем которого находился 38-летний житель Татарстана. В следующий миг он сбил 29-летнего уфимца.


В результате ДТП, уфимец скончался на месте. По словам водителя иномарки, пешеход неожиданно выскочил на дорогу.
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Напомним, страшная авария произошла в деревне Кадыргулово Давлекановского района. Под колёсами трактора погиб пенсионер. Известно, что мужчина ехал по сельской дороге на велосипеде. 
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Источник: bash.news
Фото: ГИБДД Башкирии

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