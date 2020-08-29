Страшная авария в Кушнаренковском районе: водитель иномарки сбил человека, мужчина скончался

Кушнаренковский район | 29 авг 2020 | 22:20

В Башкирии на трассе Уфа-Москва был сбит человек. Но травмы оказались несовместимы с жизнью, и мужчина погиб на месте.







Произошла трагедия в Кушнаренковском районе на 1305 км автодороги Москва-Уфа. По информации главного госавтоинспектора Башкирии Динара Гильмутдинова, по дороге двигался автомобиль «Форд Фокус», за рулем которого находился 38-летний житель Татарстана. В следующий миг он сбил 29-летнего уфимца.

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Фото: ГИБДД Башкирии