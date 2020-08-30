В Башкирии пенсионер спас тонущего ребенка и едва не погиб сам

| 30 авг 2020 | 14:41

Пенсионер 62 лет Рамиль Хусаинов спас 12-летнего тонувшего мальчика. Об этом сообщили в «Подслушано мкр Нижегородка» в пятницу, 28 августа.



Мужчина после 15 часов дня поехал на рыбалку. Вблизи 27-й пристани на реке Белая он услышал крики девочки, которая звала на помощь.







Не раздумывая он бросился в холодную воду спасать мальчика, несмотря на то, что его ноги сводило судорогой. Он героически вытащил его из воды, оказал первую помощь и вызвал скорую в 15 часов 23 минуты. Мальчик живой, в больницу приехали его родители.

— Ребенка достал из воды на расстоянии 20 метров от берега. Течение было очень сильное. Достал из воды, сделал искусственное дыхание, вызвал скорую помощь. Надо отметить, что «Нексия» уехала до того, как Рамиль достал мальчика из воды, — поделилась супруга мужчины.

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Помимо этого на берегу стояла машина, как только мужчина и женщина услышали крики, они сели и уехали.