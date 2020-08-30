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В Благовещенском районе отчим изнасиловал своих падчериц

В Благовещенском районе отчим изнасиловал своих падчериц

Благовещенский район | 30 авг 2020 | 19:22

В одном из сел Благовещенского района отчим изнасиловал своих падчериц. Мама девочек обратилась в полицию. Подробности произошедшего рассказали корреспонденты КП-Уфа.



Женщина рассказала, что 14 июня супруг изнасиловал ее 15-летнюю дочку, а 23 августа - 13-летнюю. Все это произошло в их общем доме.

Оперативники задержали 45-летнего отчима девочек. Его доставили в следственный отдел. Оказалось, что задержанный ранее уже имел проблемы с законом. Так, в прошлом году мужчину судили за неисполнение родительских обязанностей.

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Источник: bash.news

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