Авария в Башкирии: лоб в лоб столкнулись два автомобиля, пострадали 4 человека

Туймазинский район | 31 авг 2020 | 09:30

Четыре человека, в том числе дети, попали в серьезное ДТП накануне выходных, 28 августа, близ города Туймазов.



Как сообщили в пресс-службе ГК РБ по ЧС, водитель Lada Kalina не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с автомобилем Kia Ceed.



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Фото: ГК РБ по ЧС

В результате ДТП пострадали двое детей 2013 и 2017 года рождения и два взрослых человека.Обстоятельства ДТП выясняют сотрудники полиции