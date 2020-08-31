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Авария в Башкирии: лоб в лоб столкнулись два автомобиля, пострадали 4 человека

Авария в Башкирии: лоб в лоб столкнулись два автомобиля, пострадали 4 человека

Туймазинский район | 31 авг 2020 | 09:30

Четыре человека, в том числе дети, попали в серьезное ДТП накануне выходных, 28 августа, близ города Туймазов.

Как сообщили  в пресс-службе ГК РБ по ЧС, водитель Lada Kalina не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с автомобилем Kia Ceed.

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В результате ДТП пострадали двое детей 2013 и 2017 года рождения и два взрослых человека.

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Источник: gtrk.tv
Фото: ГК РБ по ЧС

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