Авария в Башкирии: лоб в лоб столкнулись два автомобиля, пострадали 4 человека
Туймазинский район | 31 авг 2020 | 09:30
Четыре человека, в том числе дети, попали в серьезное ДТП накануне выходных, 28 августа, близ города Туймазов.
Как сообщили в пресс-службе ГК РБ по ЧС, водитель Lada Kalina не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с автомобилем Kia Ceed.
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Обстоятельства ДТП выясняют сотрудники полиции
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Источник:
gtrk.tv
Фото: ГК РБ по ЧС
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