Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » Жители города Давлеканово задыхаются от зерновой пыли

Жители города Давлеканово задыхаются от зерновой пыли

Жители города Давлеканово задыхаются от зерновой пыли

Давлекановский район | 31 авг 2020 | 10:22

В Давлеканово, несмотря на август, выпал «снег». Как объяснила жительница, на комбинате хлебопродуктов производятся работы по обработке зерна. Из-за этого образуется мякина – зерновая пыль. Она оседает на ближайших к предприятию улицах – Кубанской, Мельничной, Степной и Элеваторской.



Женщина просит помощи у представителей власти, потому что не знает, что делать. Люди не могут на улице сушить белье или элементарно открыть окна. Жителям не хватает свежего воздуха – они буквально задыхаются от этой пыли.

В Дуванском районе скоро появится новое сельхозпредприятие

Читайте также:

В Дуванском районе скоро появится новое сельхозпредприятие
— Просим вас помочь в решении данной проблемы. Обязать руководство вышеуказанной организации поменять фильтра или то, что поспособствует не загрязнять экологию города Давлеканово, — написала в обращении женщина.
Читать дальше...

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: proural.info

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: