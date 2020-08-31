Жители города Давлеканово задыхаются от зерновой пыли

Давлекановский район | 31 авг 2020 | 10:22

В Давлеканово, несмотря на август, выпал «снег». Как объяснила жительница, на комбинате хлебопродуктов производятся работы по обработке зерна. Из-за этого образуется мякина – зерновая пыль. Она оседает на ближайших к предприятию улицах – Кубанской, Мельничной, Степной и Элеваторской.







Женщина просит помощи у представителей власти, потому что не знает, что делать. Люди не могут на улице сушить белье или элементарно открыть окна. Жителям не хватает свежего воздуха – они буквально задыхаются от этой пыли.

— Просим вас помочь в решении данной проблемы. Обязать руководство вышеуказанной организации поменять фильтра или то, что поспособствует не загрязнять экологию города Давлеканово, — написала в обращении женщина.

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