Авария в Мечетлинском районе: в кювет опрокинулся автомобиль «Кио Рио», погибла пассажирка

По информации ГИБДД по Башкирии, на 113 километре автодороги Кропачево-Месягутово-Ачит опрокинулась иномарка «Кио Рио». В машине на момент ДТП находились три человека – 55-летний водитель, пассажирки 52 и 74 лет.
Известно, что автомобиль съехал в кювет, где и опрокинулся. К несчастью, в аварии погибла 74-летняя женщина. Врачам только оставалось констатировать ее смерть – пенсионерка скончалась до приезда скорой помощи. Водитель и его супруга тоже получили ранения, их в срочном порядке госпитализировали. Читать дальше...