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Авария в Мечетлинском районе: в кювет опрокинулся автомобиль «Кио Рио», погибла пассажирка

Авария в Мечетлинском районе: в кювет опрокинулся автомобиль «Кио Рио», погибла пассажирка

Мечетлинский район | 31 авг 2020 | 17:35

Накануне вечером, 30 августа, в Мечетлинском районе произошла смертельная авария.



По информации ГИБДД по Башкирии, на 113 километре автодороги Кропачево-Месягутово-Ачит опрокинулась иномарка «Кио Рио». В машине на момент ДТП находились три человека – 55-летний водитель, пассажирки 52 и 74 лет.

Авария в Мечетлинском районе: водитель погиб, врезавшись во встречный грузовик

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Известно, что автомобиль съехал в кювет, где и опрокинулся. К несчастью, в аварии погибла 74-летняя женщина. Врачам только оставалось констатировать ее смерть – пенсионерка скончалась до приезда скорой помощи. Водитель и его супруга тоже получили ранения, их в срочном порядке госпитализировали.
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Источник: gorobzor.ru
Фото: ГИБДД

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