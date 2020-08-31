В Уфе умер мужчина, упав с высоты Уфа | 31 авг 2020 | 18:10 В Уфе около полудня произошел несчастный случай. После падения с высоты погиб 34-летний мужчина. Об этом происшествии сообщили в пресс-службе управления гражданской защиты города сегодня, 31 августа. — Мужчину нашли около 12:30 возле дома № 48/2 на улице Софьи Перовской. От полученных травм он скончался на месте происшествия, — сообщили в ведомстве.Причины и обстоятельства инцидента уточняются. Читайте также: ДТП в Уфе: автобус с пассажирами сбил 48-летнюю женщину Ранее сообщалось, что в Уфимском районе женщина едва не погибла в погребе. Женщина 40 лет красила масляной краской полки в погребе, но, надышавшись вредными парами, потеряла сознание. К счастью, помощь женщине была оказана вовремя.Читать дальше...Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram Источник: ufa1.ru Фото: yandex.ru | maps Поделиться: Читайте также