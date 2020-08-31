В Уфе умер мужчина, упав с высоты

Уфа | 31 авг 2020 | 18:10

В Уфе около полудня произошел несчастный случай. После падения с высоты погиб 34-летний мужчина. Об этом происшествии сообщили в пресс-службе управления гражданской защиты города сегодня, 31 августа.







— Мужчину нашли около 12:30 возле дома № 48/2 на улице Софьи Перовской. От полученных травм он скончался на месте происшествия, — сообщили в ведомстве.

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Фото: yandex.ru | maps