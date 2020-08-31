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В Благовещенском районе в реке Белой обнаружили тело утонувшего мужчины

В Благовещенском районе в реке Белой обнаружили тело утонувшего мужчины

Благовещенский район | 31 авг 2020 | 21:22

В реке Белой в Благовещенском районе Башкирии рыбаки обнаружили тело утонувшего мужчины. Труп был замечен утром 29 августа в двух километрах от деревни Тугай. Об этом сообщил собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах.



– Приехали в 10 утра примерно. Пошли искать место подходящее для рыбалки, увидели «макушку» с волосами, в 3-4 метрах от берега. Подошли ближе – оказался утопленник, – рассказал «КП-Уфа» собеседник.

Погибшего из воды вытащили сотрудники экстренных служб. На теле мертвеца не было видимых телесных повреждений. Его личность удалось установить на месте – это 47-летний житель города Благовещенска. Он нигде не работал, и у него были серьезные проблемы с алкоголем.

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Прибывшие на место происшествия правоохранители – сотрудники МВД и Следственного комитета – направили труп на судебно-медицинскую экспертизу.
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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: «КП-Уфа»

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