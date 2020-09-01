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В Уфе 12-летняя девочка попала под колеса автомобиля

В Уфе 12-летняя девочка попала под колеса автомобиля

Уфа | 01 сен 2020 | 10:56

Перед 1 сентября уфимская школьница попала в серьёзную беду. 12-летняя девочка на велосипеде попала под колеса автомобиля. Авария зафиксирована накануне на улице Первомайской.



Известно, что 53-летний водитель «Тайота РАВ4» совершил наезд на школьницу. Девочка передвигалась на велосипеде. Кто из участников аварии не доглядел за дорогой, пока неизвестно.

Подросток получила серьёзные травмы. Девочку госпитализировали. В обстоятельствах ДТП предстоит разобраться.

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Источник: bash.news

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