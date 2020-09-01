В Стерлитамаке пьяный водитель пытался скрыться от инспекторов и по пути совершил ДТП | видео

Стерлитамакский район | 01 сен 2020 | 15:55

В Стерлитамаке пьяный водитель пытался скрыться от инспекторов и по пути совершил ДТП. На странное поведение водителя автомобиля ДЭУ НЕКСИЯ обратили внимание очевидцы, они и позвонили в ГИБДД.





Получивший ориентировку экипаж ДПС обнаружил лихача на одной из улиц города, но тот проигнорировал требование остановиться. Пытаясь скрыться, водитель выехал на встречную полосу и столкнулся с другим автомобилем.

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Задержанный после непродолжительной погони оказался 31-летним жителем города. Как отметили в ГИБДД РБ, на момент задержания мужчина был пьян. Однако проходить медицинское освидетельствование он отказался.