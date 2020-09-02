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В Нуримановском районе подросток до смерти забил отца гвоздодером

В Нуримановском районе подросток до смерти забил отца гвоздодером

Нуримановский район | 02 сен 2020 | 09:27

В селе Нимислярово Нуримановского района Башкирии ночью 31 августа разыгралась семейная драма. Здесь 17-летний подросток до смерти забил своего отца. Об этом сообщает собственный источник «КП – Уфа».



По данным собеседника, труп 60-летнего мужчины с множественными телесными повреждениями в области виска слева был найден в собственном доме. Его сын, который состоит на учете в ПДН, уже дал признательные показания.

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Что произошло в ту злополучную ночь, что заставило несовершеннолетнего пойти на такой шаг, выяснят правоохранители. С места преступления они изъяли гвоздодер - возможное орудие убийства. Следственный комитет возбудил уголовное дело.
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Источник: www.ufa.kp.ru

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