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В городе Октябрьский произошел пожар в мечети

В городе Октябрьский произошел пожар в мечети

Октябрьский | 02 сен 2020 | 09:46

Пожар в мечети по улице Матросова в городе Октябрьском начался в 17:40 часов 1 сентября, сообщает МЧС по Башкирии. На место от ведомства были направлены 14 сотрудников на четырёх машинах.

На момент прибытия огнеборцев наблюдалось сильное задымление минарета и чердака мечети. В 17:52 часов пожар был локализован на площади. Открытый огонь затушен в 18:05 часов.

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Пострадавших в происшествии нет. Причины пожара устанавливаются.
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Источник: ufa.aif.ru
Фото: МЧС Башкирии

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