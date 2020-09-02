В городе Октябрьский произошел пожар в мечети
Октябрьский | 02 сен 2020 | 09:46
Пожар в мечети по улице Матросова в городе Октябрьском начался в 17:40 часов 1 сентября, сообщает МЧС по Башкирии. На место от ведомства были направлены 14 сотрудников на четырёх машинах.
На момент прибытия огнеборцев наблюдалось сильное задымление минарета и чердака мечети. В 17:52 часов пожар был локализован на площади. Открытый огонь затушен в 18:05 часов.
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Источник:
ufa.aif.ru
Фото: МЧС Башкирии
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