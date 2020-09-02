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В Башкирии задержали двух подозреваемых в убийстве 100-летнего ветерана из Кигинского района

В Башкирии задержали двух подозреваемых в убийстве 100-летнего ветерана из Кигинского района

Кигинский район | 02 сен 2020 | 10:19

В Башкирии задержаны двое подозреваемых в убийстве столетнего ветерана Великой Отечественной войны Ивана Николаевича Несмеянова. Об этом 2 сентября сообщает портал ProUfu со ссылкой на источник в администрации Кигинского района.



Фронтовика убили 9 июля в его доме в селе Леуза при ограблении. Известно, что перед смертью пенсионера пытали. Власти региона объявили вознаграждение в 500 тыс. рублей за помощь с поимке злоумышленников.

Собеседник портала рассказал, что один из задержанных является уроженцем соседней области, а второй оказался жителем Башкирии, ранее работавшим в силовых структурах.

Отмечается, что у мужчин уже изъяли часть похищенного у фронтовика имущества.

В Кигинском районе прошли похороны ветерана Ивана Несмеянова, зверски убитого грабителями

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Иван Николаевич Несмеянов в годы Великой Отечественной войны сражался в составе соединений Забайкальского фронта с Японией, участвовал в Маньчжурской операции. Столетие отпраздновал в ноябре 2019 года. По словам местных жителей, мужчина жил один после смерти жены.
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Источник: iz.ru
Фото: скриншот видео

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