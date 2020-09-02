В Салаватском районе женщина зарезала свою золовку
Салаватский район | 02 сен 2020 | 10:32
В деревне Урманчино Салаватского района произошла страшная трагедия. Полицейские получили сообщение, что в одном из домов убили местную жительницу. Предположительно ее ранили ножом в живот. Подозрение правоохранителей упало на родственницу погибшей. Оказалось, 55-летняя женщина ранее уже была судима. Между ней и золовкой постоянно возникали конфликты.
Полицейские выяснили, что в то злополучное утро, погибшая шла на остановку вместе с сыном. Они хотели закупиться перед школой. По пути ее остановила пьяная родственница мужа и пригласила к себе в дом. Ребенок остался ждать на улице. Разговор между женщинами перерос в конфликт. Разгоряченная хозяйка дома схватила нож и ударила золовку в живот. На крики женщины прибежали соседи, которые вызвали «скорую». Однако раненая скончалась до приезда медиков.
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