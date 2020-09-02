В Куюргазинском районе клиент угнал автомобиль у таксиста

Куюргазинский район | 02 сен 2020 | 18:56

Нелепый случай произошел в селе Ермолаево. 53-летний житель Куюргазинского района, который работает в такси, пожаловался на угон автомобиля. Служебную машину похитил нетерпеливый клиент.







Следствие выяснило, что рано утром мужчине поступил заказ доставить сельчанина из Ермолаево в село Маячный. Завершив все дела, клиент попросил доставить его обратно домой, а в пути он попросил остановить машину. И пассажир, и водитель покинули автомобиль, чтобы поговорить со знакомыми. Но внезапно клиент сел на водительское кресло и угнал машину.

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Преступление было совершено за несколько минут. К счастью, товарищи таксиста смогли сесть на хвост угнанной машины. После полиция нашла автомобиль и 37-летнего угонщика, который попытался оправдаться тем, что очень спешил. Было возбуждено уголовное дело.