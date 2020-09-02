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В Уфе школьник сообщил о бомбе в детской больнице

В Уфе школьник сообщил о бомбе в детской больнице

Уфа | 02 сен 2020 | 19:13

Уфимский школьник сообщил о минировании детской больницы. Оказалось, сообщение было ложным. Подробности инцидента рассказали корреспонденты «КП-Уфа».

Восьмиклассник из Уфы позвонил в экстренные службы 31 августа. Подросток сообщил о бомбе в больнице №17. Оказалось, сообщение ложное, поэтому сотрудники правоохранительных органов начали искать «шутника».



Подросток совершил звонок с телефона 45-летней женщины, через которую и удалось выйти на 15-летнего подростка. Выяснилось, что парень уже состоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних.

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Подросток не стал скрывать правду и во всём сознался сам. Что побудило парня донести ложное сообщение о бомбе – неизвестно.
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Источник: bash.news
Фото: oir.mobi

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