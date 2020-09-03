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В Зианчуринском районе горит гора Каратау

В Зианчуринском районе горит гора Каратау

Зианчуринский район | 03 сен 2020 | 08:54

Видео  сняли очевидцы в деревне Умбетово. По их словам, сегодня поднялся  сильный ветер, и пожар быстро охватил  большую территорию. Тушение осложняется  тем, что высота горы почти километр.

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На месте работают 3 пожарных расчета, на помощь пришли и жители соседних деревень. Как стало известно, в эти минуты огонь удалось потушить, лесники   организовали ночное дежурство на горе.
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Источник: bash.news

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