В Зианчуринском районе горит гора Каратау

Зианчуринский район | 03 сен 2020 | 08:54

Видео сняли очевидцы в деревне Умбетово. По их словам, сегодня поднялся сильный ветер, и пожар быстро охватил большую территорию. Тушение осложняется тем, что высота горы почти километр.



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На месте работают 3 пожарных расчета, на помощь пришли и жители соседних деревень. Как стало известно, в эти минуты огонь удалось потушить, лесники организовали ночное дежурство на горе.