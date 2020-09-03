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Пропавшего без вести жителя Уфы нашли мертвым

Пропавшего без вести жителя Уфы нашли мертвым

Уфа | 03 сен 2020 | 09:39

Трагедией завершились поиски без вести пропавшего 43-летнего уфимца. Фината Фархутдинова искали с 22 августа. В день исчезновения мужчина ушел из дома в неизвестном направлении. Близкие начали бить тревогу. Поисками Фината занялись волонтеры.

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Вчера, 2 сентября, поисковики сообщили плохую новость. К сожалению, пропавшего уфимца обнаружили мертвым. Причину его гибели предстоит выяснить правоохранителям.
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Источник: bash.news
Фото: bash.news

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