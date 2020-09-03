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Авария в Стерлитамаке: на перекрестке столкнулись два авто, пострадали водитель и пассажир

Авария в Стерлитамаке: на перекрестке столкнулись два авто, пострадали водитель и пассажир

Стерлитамакский район | 03 сен 2020 | 10:17

В Стерлитамаке накануне произошла серьезная авария. Инцидент случился на пересечении улиц Волочаевская и Элеваторная. Об этом сообщает ГИБДД по республике.

По данным ведомства, на дороге столкнулись автомобили Great Wall и Toyota Corolla. В результате аварии пассажир первого авто и водитель Toyota получили травмы.

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Всего за прошедшие сутки в республике зарегистрировано семь автомобильных аварий, в которых десять человек получили травмы.
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Источник: gtrk.tv
Фото: vk.com/Стерлитамак за рулем | Стерлитамак рулит

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