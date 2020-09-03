Авария в Стерлитамаке: на перекрестке столкнулись два авто, пострадали водитель и пассажир
Стерлитамакский район | 03 сен 2020 | 10:17
В Стерлитамаке накануне произошла серьезная авария. Инцидент случился на пересечении улиц Волочаевская и Элеваторная. Об этом сообщает ГИБДД по республике.
По данным ведомства, на дороге столкнулись автомобили Great Wall и Toyota Corolla. В результате аварии пассажир первого авто и водитель Toyota получили травмы.
Читайте также:В Стерлитамаке обнаружили труп молодого мужчины
Читать дальше...
Источник:
gtrk.tv
Фото: vk.com/Стерлитамак за рулем | Стерлитамак рулит
Читайте также