Авария в Стерлитамаке: на перекрестке столкнулись два авто, пострадали водитель и пассажир

Стерлитамакский район | 03 сен 2020 | 10:17

В Стерлитамаке накануне произошла серьезная авария. Инцидент случился на пересечении улиц Волочаевская и Элеваторная. Об этом сообщает ГИБДД по республике.



По данным ведомства, на дороге столкнулись автомобили Great Wall и Toyota Corolla. В результате аварии пассажир первого авто и водитель Toyota получили травмы.



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Фото: vk.com/Стерлитамак за рулем | Стерлитамак рулит

Всего за прошедшие сутки в республике зарегистрировано семь автомобильных аварий, в которых десять человек получили травмы.