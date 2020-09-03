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В Давлекановском районе двое мужчин изнасиловали 34-летнюю женщину

В Давлекановском районе двое мужчин изнасиловали 34-летнюю женщину

Давлекановский район | 03 сен 2020 | 15:14

В Давлекановском районе двое мужчин 48-ми и 34-х лет изнасиловали свою 34-летнюю приятельницу. Об этом сообщает «КП – Уфа» со ссылкой на собственный источник, близкий к материалам дела.



Уточняется, что женщина обратилась в полицию 2 сентября. Она рассказала, что приехала из Стерлитамака в гости к друзьям. Днем они организовали застолье с алкогольными напитками, и стали приставать к гостье. Жертва проявила сопротивление, тогда мужчины избили ее и изнасиловали вдвоем одновременно. По словам женщины, ее мучения продолжались с 15:00 до 17:00 часов.

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В отделении полиции мужчины не стали отрицать своей вины и дали признательные показания. «КП – Уфа» также передает, что на момент подачи заявления потерпевшая была в нетрезвом состоянии, а в 2016 году привлекалась к уголовной ответственности за грабеж.
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Источник: gorobzor.ru
Фото: из открытых источников

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