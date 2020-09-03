В Белорецке мужчина расправился с собутыльником в заброшенном здании

Белорецкий район | 03 сен 2020 | 18:53

В Белорецке накануне, 2 сентября, произошло убийство. В заброшенном здании в городе было обнаружено тело мужчины с ножевым ранением. По данным регионального следственного комитета, к убийству оказался причастен 60-летний местный житель.







Правоохранители полагают, что накануне подозреваемый и потерпевший вместе распивали алкоголь в постройках. В какой-то момент между ними началась ссора. 60-летний мужчина решил доказать свою правоту грубой силой и ударил своего знакомого ножом в грудь. Рана оказалась смертельной, мужчина погиб на месте происшествия.

«После совершения убийства злоумышленник скрылся с места преступления, однако прибывшим правоохранителям удалось установить его местонахождение в кратчайшие сроки», — рассказали в ведомстве.

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На данный момент подозреваемый задержан. Проводятся следственные мероприятия.