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В Белорецке мужчина расправился с собутыльником в заброшенном здании

В Белорецке мужчина расправился с собутыльником в заброшенном здании

Белорецкий район | 03 сен 2020 | 18:53

В Белорецке накануне, 2 сентября, произошло убийство. В заброшенном здании в городе было обнаружено тело мужчины с ножевым ранением. По данным регионального следственного комитета, к убийству оказался причастен 60-летний местный житель.



Правоохранители полагают, что накануне подозреваемый и потерпевший вместе распивали алкоголь в постройках. В какой-то момент между ними началась ссора. 60-летний мужчина решил доказать свою правоту грубой силой и ударил своего знакомого ножом в грудь. Рана оказалась смертельной, мужчина погиб на месте происшествия.

«После совершения убийства злоумышленник скрылся с места преступления, однако прибывшим правоохранителям удалось установить его местонахождение в кратчайшие сроки», — рассказали в ведомстве.
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На данный момент подозреваемый задержан. Проводятся следственные мероприятия.

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Источник: gorobzor.ru

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