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В Кумертау местный житель изнасиловал соседскую девочку

В Кумертау местный житель изнасиловал соседскую девочку

Кумертау | 03 сен 2020 | 20:30

В башкирском городе Кумертау за совершение насильственных действий сексуального характера в отношении 12-летней девочки задержан местный житель. Об этом сообщил собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах.



29-летний горожанин надругался над школьницей 27 августа, а задержали его 2 сентября. При каких именно обстоятельствах произошло преступление, не уточняется. Тем не менее известно, что и насильник, и его жертва проживали в соседних домах.

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По словам собеседника, подозреваемый состоит на учете у врача-психиатра. Полицейские доставили мужчину в отдел МВД, где он дал признательные показания, после чего его заключили под стражу. Возбуждено уголовное дело.
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Источник: www.ufa.kp.ru

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