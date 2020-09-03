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В Уфе полицейские задержали водителя, который установил на свою машину номер-"перевертыш" | видео

В Уфе полицейские задержали водителя, который установил на свою машину номер-"перевертыш" | видео

Уфа | 03 сен 2020 | 23:46

Внимание экипажа ДПС привлёк «Nissan Qashqai». Не упуская этот автомобиль из виду, полицейские проверили госномер по базам учёта и, как выяснилось, он не совпадал с маркой машины. А когда стражи порядка попытались остановить транспортное средство, водитель на ходу перевернул рамку. Тем самым сменив чужой госномер на свой.



Во время осмотра стало ясно — подделка изготовлена, что называется, кустарным способом — на бумаге. Теперь водителю может грозить уголовное наказание.

Марсель Бикташев, инспектор пропаганды БДД УГИБДД МВД по РБ:
- Таким образом, в действиях водителя усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч.1 ст. 326 УК РФ «Подделка идентификационного номера транспортного средства» с целью эксплуатации. Материалы проверки направлены в отдел полиции для принятия процессуального решения.
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Источник: gtrk.tv
Фото: скрин видео
Видео: gtrk.tv

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