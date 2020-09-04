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В Белокатайском районе обнаружили тело инвалида с обмотанной на шее кофтой

В Белокатайском районе обнаружили тело инвалида с обмотанной на шее кофтой

Белокатайский район | 04 сен 2020 | 08:53

В Башкирии обнаружили тело мужчины с кофтой на голове, сыщики подозревают, что его убил друг-колясочник.

Жутковатая история произошла в одном из сел в Белокатайском районе республики. Как сообщил собственный источник «КП-Уфа», в одном из частных домов было обнаружено тело 56-летнего инвалида третьей группы. Голова несчастного была обмотана его же кофтой.



Вскоре стражам порядка удалось выйти на след предполагаемого убийцы и задержать его. Им оказался 27-летний местный житель. Примечательно, что он также является инвалидом, который может передвигаться только на инвалидной коляске. Он во всем признался.

В Белокатайском районе Башкирии пьяный водитель сбил человека

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Сейчас стражи порядка устанавливают все обстоятельства странной истории. Сыщики устанавливаю, что на самом деле случилось в доме, где произошло убийство.
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Источник: www.ufa.kp.ru

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