В Белокатайском районе обнаружили тело инвалида с обмотанной на шее кофтой

В Башкирии обнаружили тело мужчины с кофтой на голове, сыщики подозревают, что его убил друг-колясочник.
Жутковатая история произошла в одном из сел в Белокатайском районе республики. Как сообщил собственный источник «КП-Уфа», в одном из частных домов было обнаружено тело 56-летнего инвалида третьей группы. Голова несчастного была обмотана его же кофтой.
Вскоре стражам порядка удалось выйти на след предполагаемого убийцы и задержать его. Им оказался 27-летний местный житель. Примечательно, что он также является инвалидом, который может передвигаться только на инвалидной коляске. Он во всем признался.