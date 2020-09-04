Житель Белорецкого района несколько раз изнасиловал в автомобиле попутчицу

28-летнего жителя Белорецкого района обвиняют в изнасиловании женщины. Об этом сообщает пресс-служба Белорецкого межрайонного суда.
Уточняется, что происшествие случилось в машине подсудимого. Он увидел на остановке женщину, которая пыталась остановить попутный автомобиль, чтобы добраться до дома.
Мужчина притормозил и предложил ее подвезти. По дороге он остановился, пересел на заднее сиденье и начал пить алкоголь. Мужчина применил силу, и, угрожая попутчице убийством, начал ее насиловать. За 5 часов мучений преступник совершил несколько половых актов, а также другие насильственные действия сексуального характера.