Житель Белорецкого района несколько раз изнасиловал в автомобиле попутчицу

Белорецкий район | 04 сен 2020 | 17:41

28-летнего жителя Белорецкого района обвиняют в изнасиловании женщины. Об этом сообщает пресс-служба Белорецкого межрайонного суда.



Уточняется, что происшествие случилось в машине подсудимого. Он увидел на остановке женщину, которая пыталась остановить попутный автомобиль, чтобы добраться до дома.







Мужчина притормозил и предложил ее подвезти. По дороге он остановился, пересел на заднее сиденье и начал пить алкоголь. Мужчина применил силу, и, угрожая попутчице убийством, начал ее насиловать. За 5 часов мучений преступник совершил несколько половых актов, а также другие насильственные действия сексуального характера.

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Фото: m.123ru.net