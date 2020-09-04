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В Стерлитамаке мужчина осколком стекла перерезал женщине горло

В Стерлитамаке мужчина осколком стекла перерезал женщине горло

Стерлитамакский район | 04 сен 2020 | 17:48

Жестокое убийство произошло в башкирском Стерлитамаке 2 сентября. Тело 46-летней женщины с перерезанным горлом было обнаружено вечером 3 сентября прохожими в лесопасадке возле жилых домов. Региональный следком возбудил уголовное дело по статье «Убийство».

Следователи вместе с оперативниками задержали предполагаемого убийцу в короткие сроки -  им оказался 31-летний знакомый убитой. На месте убийства был найден осколок битого стекла со следами крови. На стекле обнаружены отпечатки задержанного — ранее он неоднократно привлекался к административной ответственности. 



Как рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по РБ, 2 сентября подозреваемый с подругой распивали алкоголь в лесопасадке. Во время посиделок пара начала ссориться. Мужчина подобрал с земли осколок битого стекла и нанес им несколько ударов в шею жертвы.  От полученных ранений женщина скончалась на месте.

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«В настоящее время подозреваемый задержан, с ним проведены первоначальные следственные действия и предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу», прокомментировали в ведомстве.
Ранее сообщалось о том, что в Белокатайском районе обнаружили тело инвалида с обмотанной на шее кофтой. 

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Источник: gtrk.tv

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