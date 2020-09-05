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Житель Башкирии позвонил в полицию и грозился взорвать торговый центр

Житель Башкирии позвонил в полицию и грозился взорвать торговый центр

Уфа | 05 сен 2020 | 09:37

Житель Башкирии угрожал взорвать торговый центр «Олимп» в микрорайоне Сипайлово и требовал деньги, чтобы этого не случилось. Об этом сообщил собственный источник «КП-Уфа».



Неизвестный позвонил в полицию в вечерний час-пик 3 сентября. Он представился «Михаилом Александровичем» и заявил, что заминировал ТЦ, и если в течение часа ему на банковскую карту не перечислят деньги, то он «все взорвет». К «Олимпу» сразу же съехались сотрудники силовых ведомств и саперы. Они эвакуировали 50 человек и обследовали залы комплекса. Никаких взрывных устройств они там не обнаружили.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: гугл карты

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